Ok. 12,5 tys. widzów oglądało triumf Daniela Bewleya we wrocławskiej rundzie cyklu Grand Prix. Obserwując trybuny, można było zauważyć kibiców w koszulkach żużlowych klubów z całego kraju. Zobaczcie, jak wyglądały trybuny Stadionu Olimpijskiego podczas sobotnich zawodów! DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

