KGHM szuka ludzi do pracy na różne stanowiska. Oto najnowsze oferty ze stycznia 2022 roku!

Magazynier MERCUS Logistyka sp. z o.o., Centrum Zaopatrzenia Budownictwa Głogów Twój zakres obowiązków: Przyjmowanie i wydawanie towarów, Obsługa prac magazynowych, Dostawa i rozładunek towarów do odbiorców, Obsługa wózka widłowego, Dbanie o porządek i przestrzeganie zasad gospodarki magazynowej, Praca z zespołem współpracowników. Firma oferuje: Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, Stałe wynagrodzenie podstawa + dwa dodatkowe wynagrodzenia, Atrakcyjny pakiet socjalny (karta multisport, bony świąteczne, ołówkowe, paczki mikołajkowe, dofinansowanie do wypoczynku dzieci, dofinansowanie biletów do kina, teatru oraz na mecze sportowe), Pakiet medyczny, Pracowniczy program emerytalny, Przyjazną atmosferę w pracy, Dofinansowanie kosztów dojazdów do i z pracy. Nasze wymagania: wykształcenie - zasadnicze zawodowe Prawo jazdy kat. B Uprawnienia do obsługi wózka widłowego - UDT