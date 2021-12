KGHM: Dwóch górników w szpitalu po silnym wstrząsie w kopalni ZG Lubin

Do wstrząsu doszło wczoraj, 9 grudnia o godzinie 22.37 w ZG Lubin, a konkretnie w rejonie nowego szybu w Rynarcicach. W górniczej skali była to tzw. „siódemka”. W rejonie zagrożenia znajdowało się dziewięciu górników, którzy zaraz po wstrząsie sami przeszli do miejsca zbiórki. Z pomocą pospieszyli ratownicy, którzy pomogli im wyjechać na powierzchnię.

- Pięciu górników zgłosiło obrażenia, ale czterech trafiło do szpitala na badania – informuje Sylwia Jurgiel, rzeczniczka KGHM. - W szpitalu zostało ostatecznie dwóch naszych pracowników, a ich obrażenia są na szczęście niegroźne.