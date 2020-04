KGHM: Antonow, największy samolot transportowy świata przywiózł do Polski sprzęt medyczny

Na wypełnionym po brzegi pokładzie samolotu znajdowały się m.in. maski ochronne typu FFP2, medyczne kombinezony oraz przyłbice chroniące twarz.

Lotniczy kolos wystartował wczoraj z lotniska w chińskim Tianjinie. To największy jednorazowy transport z pomocą medyczną do walki z epidemią choroby COVID-19.

Realizacja transportu w rekordowo krótkim czasie była możliwa dzięki ogromnemu wysiłkowi organizacyjnemu i wsparciu przedstawicieli polskiej dyplomacji, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Aktywów Państwowych i ambasady RP w Pekinie.

– To, że ten samolot mógł przylecieć do Polski to efekt wielu dni żmudnych negocjacji – powiedział obecny przy rozładunku Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. – Dziękuję Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Jego osobiste rozmowy z Prezydentem ChRL bardzo pomogły w realizacji tego przedsięwzięcia.

Premier polskiego rządu podziękował przedstawicielom zarządów spółek KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Lotos. – Bez ich zaangażowania ten transport nie byłby możliwy – podkreślił Mateusz Morawiecki.