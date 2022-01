"Każda złotówka ma moc pomagania". Potrzebna jest pomoc dla Pawła z Wrocławia. Oto szczegóły

Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie Pawła na platformie siepomaga.pl

Tak o jego chorobie i walce z nią piszą Dagmara i Piotr, jego rodzice wraz z bratem Przemkiem:

"Życie jest nieprzewidywalne. Jak bardzo przekonaliśmy się o tym pewnej nocy. 01 lipca 2021 r. nasz Syn trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację ratującą życie. To wtedy okazało się, że w głowie Pawła ukrył się guz, śmiertelnie niebezpieczny przeciwnik, niezwykle trudny do pokonania. Po przeprowadzeniu badań histopatologicznych stwierdzono, że jest to glioblastoma g4, czyli glejak wielopostaciowy.

Choć jest to złośliwy guz mózgu, to nieustannie, od dnia poznania diagnozy, żyjemy ufnością i nadzieją, że Paweł będzie zdrowy. By mógł o to zdrowie walczyć, potrzebna będzie długa i kosztowna rehabilitacja, mimo to, nie zamierzamy się poddać i będziemy go wspierać, na każdym odcinku - tej naprawdę trudnej - drogi.