Kazał sobie słono płacić, teraz sam może dostać po kieszeni. Zarządca parkingu przy pl. Hirszfelda we Wrocławiu ukarany

Do UOKiK-u wpłynęły liczne skargi dotyczącego sposobu działania zarządcy parkingu przy ul. Hirszfelda 14. Jak wskazano, banery reklamowe ustawione przy 10 miejscach parkingowych informowały, że klienci apteki znajdującej się naprzeciwko parkingu mogli parkować do 20 minut za darmo. UOKiK zwrócił uwagę, że na postoju nie zainstalowano parkometru, nie było tam również osoby obsługującej.

Liczne skargi kierowców poskutkowały, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 50 tysięcy złotych kary na przedsiębiorcę prowadzącego parking przy ul. Hirszfelda we Wrocławiu , tuż przy Dolnośląskim Centrum Onkologii. Zdaniem prezesa urzędu zarządzający parkingiem wprowadzał parkujących w błąd i bezpodstawnie domagał się od nich dodatkowych opłat za parkowanie w wysokości 200 złotych.

Jak zmuszano kierowców do dodatkowych opłat?

W regulaminie, na oddalonych od płyty parkingu tablicach, których nie można było odczytać bezpośrednio z auta, drobnym drukiem znajdował się dodatkowy warunek - bezpłatne korzystanie jest możliwe po wcześniejszym pobraniu biletu od pracownika pobliskiej myjni. Ze skarg wynikało, że opłata dodatkowa - w wysokości 200 złotych - nakładana była, gdy konsument nie spełnił wspomnianego warunku o którym zazwyczaj nie wiedział i nie pobrał biletu. Jak wynika z postępowania przeprowadzonego przez UOKiK, zarządca parkingu od 2018 roku regularnie zwracał się do kierowców, którzy skorzystali z parkingu z wezwaniami do uiszczenia dodatkowych opłat.

Ujawniono treść niektórych skarg złożonych przez rozżalonych klientów:

„Jest duży bilbord, na którym informują, że parking jest bezpłatny 20 minut dla klientów apteki, ale nie ma informacji, że bilet parkingowy trzeba pobrać w myjni samochodowej. Brak informacji na bilbordzie o pobraniu biletu celowo wprowadza klientów w błąd by zamiast pobierać opłatę za parking, wyłudza i wymusza się przy pomocy wezwań do zapłaty wysokie kwoty by czerpać nie uzasadnione dochody firmy” - napisał jeden z kierowców.