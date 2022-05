Kawiarnia na ul. Szczytnickiej we Wrocławiu. Jedyna taka w mieście. Stworzył ją Marcin Ziętek z księgarni "Za Rogiem"

Mobilna kawiarnia we Wrocławiu - klienci są zachwyceni

Najpierw pojawił się stary, włoski ekspres do kawy

Mobilna kawiarnia we Wrocławiu - gdzie ją znajdziesz?

Mobilna kawiarnia we Wrocławiu - gdzie ją znajdziesz?

Kiedy przychodzili na początku włosi i pytali, czy obrażę się, jeśli mi opowiedzą, jak się parzy kawę, to ja chętnie słuchałem co mają do powiedzenia. Tak nauczyłem się robić kawę

Nie do końca wiadomo, jak to się stało, że księgarnia przekształciła się w jeżdżącą, specjalnie do tego skonstruowaną kawiarnię, przypominającą wystawę obrazów Van Gogha. Księgarnię ,,Za Rogiem’’ trochę zjadła konkurencja, trochę pandemia. Ale kawiarnia powstała też po części z potrzeby eksperymentów i chęci kontaktu z klientem. Kawa z nowoczesnego ekspresu pojawiła się w księgarni kilka lat wcześniej.