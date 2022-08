Katedra św. Wacława i Stanisława w Świdnicy góruje nad okolicą i zaprasza turystów

Dolnośląska Świdnica posiada drugi po Wrocławiu co do wielkości kompleks zabytkowy w tym regionie. Urokliwa i klimatyczna starówka to nie tylko Rynek, wąskie uliczki i perełki architektoniczne kamieniczek, ale też majestatyczne obiekty sakralne. Najważniejszym zabytkiem protestanckim miasta jest Kościół Pokoju, a diamentem starówki katolickiej jest świdnicka katedra.

Majestatyczna katedra św. Wacława i Stanisława w Świdnicy - wieża wyższa od katedry we Wrocławiu

Wskazywanie katedry na mapie Świdnicy jest czystą formalnością, bo jej wieżę widać z daleka nie tylko ze starówki i przedmieść, ale z okolicznych wzgórz i wież widokowych w całym regionie wałbrzyskim.

Katedra św. Wacława i Stanisława w Świnicy na mapie Starówki

Strzelistą sylwetkę katedry dostrzegamy z odległych o kilkadziesiąt kilometrów miejsc dzięki jej wieży. Wieża ta o wysokości 101,21 metrów jest dziś najwyższą na terenie całego Śląska, a zatem wyższa od dwóch liczących 97 m wież katedry we Wrocławiu. Wieża katedry św. Wacława i Stanisława w Świnicy to też szósta co do wielkości w Polsce.

Makieta zabytkowej zabudowy Świdnicy w pomniejszeniu z widokiem na katedrę. Znajdziecie ją nieopodal... katedry. Elżbieta Węgrzyn

Położona pomiędzy ruchliwą Aleją Niepodległości DW 379 a placem św. Jana Pawła II wysoka budowla w ciasnej zabudowie jest trudna do sfotografowania bez użycia drona. Chętnym do wykonania tego "wyczynu" przypominamy, o możliwości wykonania zdjęcia katedry z wieży świdnickiego Ratusza.