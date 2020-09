Katastrofa w Świdnicy. Runęła ściana budynku! Są poszkodowani (ZDJĘCIA)

Do zdarzenia doszło po godz 11.00. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce zadysponowano 10 jednostek straży pożarnej, policję, pogotowie gazowe oraz ratunkowe. Są również przedstawiciele Urzędu Miejskiego i przedstawiciele MOPS. - Wszyscy poszkodowani objęci zostali opieką i wsparciem. Będziemy chcieli znać przyczyny zdarzenia. Szczęście w nieszczęściu - nie ma ofiar. Jeden dorosły mężczyzna został bardzo szybko wydobyty przez strażaków z gruzowiska i odwieziony do szpitala - napisała na swoim fanpagu prezydent Świdnicy Beata Moskal Słaniewska.

Do tematu powrócimy!