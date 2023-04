Katastrofa w Czarnobylu. Dziś mija 37. rocznica atomowej tragedii. ZDJĘCIA

Dziś przypada 37. rocznica katastrofy w Czarnobylskiej Elektrowni Atomowej. Chyba każdy, kto żył w tamtych latach, pamięta doskonale to, co działo się po katastrofie. Wiele osób na pewno nigdy nie zapomni smaku płynu Lugola, który podawano, aby zniwelować skutki podwyższonego poziomu promieniowania. A to było odczuwalne praktycznie w całej Europie.

Dzisiejszą, podobniej jak ubiegłoroczną rocznicę tej katastrofy przyćmiewa inny dramat, który spotkał Ukrainę. Chodzi oczywiście o rosyjską agresję na ten kraj. W tamtym roku atak przeszedł również przez tereny wokół Czarnobyla, a Rosjanie splądrowali teren elektrowni i okoliczne - opuszczone regiony. W lutym minął rok od rosyjskiego ataku.