Ekowital Ekologiczna kasza gryczana 500g

NaturAvena Ekologiczna kasza gryczana 1kg

Auchan Kasza gryczana biała 400g

Carrefour Kasza gryczana biała 400g

Kupiec Kasza gryczana prażona 400g

Melvit Premium Kasza gryczana prażona 400g

Kuchnia Lidla Kasza gryczana 400g

Risana Kasza gryczana prażona 400 g

Janex Kasza gryczana prażona 1kg

Cenos Kasza gryczana biała 400g







Glifosat to herbicyd, który można wykorzystywać m. in. do suszenia zbóż, ale również jest to składnik środków chwastobójczych.Badanie kasz gryczanych zorganizowała organizacja konsumencka FoodRentgen, która do współpracy zaprosiła Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Co wynika z raportu?Najwyższych Dopuszczalnych Prawem Poziomów tej substancji w produkcie mieszczą się jeszcze:odnotowano za to w takich produktach jakPo otrzymaniu wiadomości o wynikach badań Lidl wycofał partię produktów ze swoich sklepów i poprosił dostawcę o wyjaśnienia. Ale to właśnie Lidlowi dostało się w raporcie najmocniej.- Nie jest też dobrą wiadomością informacja, że produkt firmowany przez sieć niemieckich dyskontów Lidl odnotował tak wysokie przekroczenie pozostałości glifosatu. Warto tutaj przypomnieć komunikat z maja 2017 roku, kiedy to sieć deklarowała obniżenie poziomu pozostałości pestycydów w produktach sieci do wysokości maksymalnie jednej trzeciej poziomu ustalonego przez UE. W przypadku przebadanej kaszy gryczanej poziom ten trzykrotnie przekracza Najwyższy Dopuszczalny Poziom. Chcielibyśmy postrzegać ten fakt jako wypadek przy pracy, a nie wprowadzanie w błąd konsumentów- piszą autorzy raportu.Jego całość znajduje się tutaj foodrentgen.eu/pl/raport-kasze-gryczane Informacja o wynikach badań trafiła już do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a ten zainteresował sprawą inspektoraty wojewódzkie.