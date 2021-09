Kartony Popularnych i Sportów w sprzedaży. To prawdziwy hit!

- Wczoraj zadzwoniła do mnie pani, która miała do pozbycia się rzeczy po rodzicach - mówi Daniel Drozdek-Chmielewski o tym, jak trafiło do niego nietypowe znalezisko. - Jedną paczkę otworzyliśmy i dałem do spróbowania mojemu tacie, który jest starym palaczem. Mówi, że pamięta smak tych papierosów, ale w porównaniu do dzisiejszych papierosów siła tego tytoniu jest bardzo duża - opowiada Drozdek-Chmielewski. Warto jednak przypomnieć, że papierosy - z każdej epoki - silnie uzależniają i szkodzą zdrowiu.

Drozdek-Chmielewski wraz z żoną zajęli się zbieraniem i handlem starociami z przypadku. Po powrocie do Polski otworzyli agroturystykę na południu województwa. Ale zaczęli zbierać stare przedmioty i przywracać im nowe życie. Żona Daniela Drozdka-Chmielewskiego zajęła się renowacją mebli. Wkrótce te hobby pochłonęły oboje do tego stopnia, że stało się to ich główną działalnością. Żona - z zawodu adwokatka - porzuciła karierę prawniczą. Teraz odnawia meble, które następnie trafiają do klientów z całego kraju.

On sam zbiera głównie kolorowe szkło i prowadzi halę z "Paskudkami" przy ul. Lotniczej we Wrocławiu. Kupujący mają różne upodobania i nie da się wskazać jednego peerlerowskiego "hitu": - Jest moda na PRL. Ludzie przychodzą i kupują rzeczy, o których nam by się nie śniło, że kupią. Mogą znaleźć u nas wszystko: od zapałek z PRL-u, przez mydła z lat 50., 60. i 70. do dziwnych narzędzi o zapomnianych funkcjach. A my zbieramy: jedziemy na wycieczkę np. na Podkarpacie i trafiamy na starą stodołę pełną rzeczy z tamtej epoki. Właściciel mówi, że jak to zgnije, to wyrzuci. Więc wracamy do domu po busa i przywozimy to, co jest w tej stodole - śmieje się Daniel Drozdek-Chmielewski. - Od października zeszłego roku zajmujemy się starociami. To przede wszystkim pasja. Jakby chodziło wyłącznie o zysk, miałbym wyselekcjonowane przedmioty kolekcjonerskie w sklepiku na 15 metrach kwadratowych, a nie 200-metrową halę we Wrocławiu i kilkanaście tysięcy artykułów, o których czasem nie wiadomo, do czego służyły - opowiada Drozdek-Chmielewski.