Karpacz: Najdłuższa taśma dla narciarzy w Polsce właśnie powstaje! [ZDJĘCIA]

Mowa o najdłuższym przenośniku taśmowym dla narciarzy w Polsce. Właśnie jest montowany na zboczach Kopy pod Śnieżką. Będzie miał długość aż 225 metrów i mocno ułatwi przemieszczanie się pomiędzy parkingiem a wyciągiem narciarskim. Do tej pory wiele osób pokonywało ten niełatwy odcinek w butach narciarskich. Kto próbował takich wędrówek, wie że do przyjemnych one nie należą.

Inwestycja powinna być gotowa za około dwa tygodnie, jeszcze przed początkiem ferii dla dolnośląskich uczniów. Do pełni szczęścia potrzebny jest jeszcze śnieg, bo po ostatnich odwilżach, na trasach narciarskich został głównie ten wyprodukowany sztucznie z armatek.