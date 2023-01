Karpacz dla dzieci. Gdzie pójść, gdy nie ma pogody i brak jest śniegu. Zobacz 10 najlepszych atrakcji (Opisy, ceny biletów, adresy)

Muzeum Techniki i Budowli z Klocków Lego w Karpaczu

To miejsce, w którym zwiedzać można dziesięć komnat, umiejscowionych na dwóch kondygnacjach. Każdy z obecnych tu pokojów jest związany z inną tematyką. Zwiedzać tu można między innymi wioskę górską, wystawy związane ze Star Wars, Lego City, Technic, Harrym Potterem oraz Piratami z Karaibów. Co interesujące eksponaty wyposażone są w efekty ruchowe i świetlne. Możliwe jest samodzielne wprowadzanie budowli z klocków w ruch. Przy muzeum jest sklep, w którym możecie kupić zestawy klocków Lego.

Centrum Rekreacji i Sportu "Kolorowa"

To tor saneczkowy, który dostarcza mnóstwa frajdy od rana do wieczora o każdej porze roku. Dwuosobowe saneczki, które pomieszczą dziecko i rodzica gwarantują szalony i pełen wrażeń zjazd na odcinku ponad km. Jest to jeden z najdłuższych torów saneczkowych w Polsce z wirażem ponad 360º. Tor jest oznakowany, w nocy oświetlony i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Cały tor ma długość 1430 metrów, z czego ponad kilometr samego zjazdu. Trasa obejmuje dwa tunele o łącznej długości 24 m. Ze zjazdu skorzystać mogą dzieci pod opieką dorosłych. Maksymalna prędkość to 35 km/h.