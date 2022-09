Karolina Kuracińska ze Świebodzic zachwyciła jurorów Top Model 2022. Oto piękna pasjonatka modelingu i języków obcych. Kim jest i co lubi?

- wyrwało się Wolińskiemu, kiedy tylko ujrzał Karolinę Kuracińską ze Świebodzic. 18-latka jako jedna z 13 osób dostała się do domu modelek. Co jest nie lada wyczynem biorąc pod uwagę fakt, że o miejsce w programie walczyły tysiące osób z całej Polski.

Delikatna blondynka o szlachetnych rysach twarzy i słodkim sposobie bycia, co również podkreślał Woliński, ma szansę na wygraną w programie.

- Poza modelingiem pasjonują mnie języki. Na własną rękę, sama w domu nauczyłam się angielskiego i niemieckiego, a od niedawna uczę się także francuskiego i hiszpańskiego. Językoznawstwo to jest coś, co chciałabym studiować, to jest mój plan B, plan awaryjny, jeśli nie uda mi się w świecie mody. Choć wiem, że to jest właśnie mój świat, modeling to jest to, czym chciałabym się zajmować docelowo - mówi nam Karolina Kuracińska.