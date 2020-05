Karkonosze widziane z okien domu. I to w Lubuskiem!

Zauroczyły go kilka lat temu i cały czas zaskakują. To właśnie góry stają się ulubionym motywem jego fotografii. Każdą wolną chwilę stara się spędzać właśnie tam. A jeśli nie może, to obserwuje Karkonosze, nie ruszając się z domu. A dokładniej z małej lubuskiej wsi, z Pasterzowic koło Szprotawy.

- Z okien swojego domu widzę piękny krajobraz. Przyglądając się, łatwo można dostrzec np. Czarny Kocioł Jagniątkowski, Śnieżne Kotły oraz szczyt Szrenicy. Widać również, że przepychanki wiosny z zimą ciągle trwają - opisuje Patryk.

Te piękne chwile uwiecznia na zdjęciach. Zobaczcie je koniecznie. Dodamy tylko, że w galerii znajdziecie zdjęcia Karkonoszy widziane z Pasterzowic (gmina Szprotawa) i okolic Szprotawy na przełomie 3 lat.

