Karkonosze – co warto zobaczyć? Najlepsze atrakcje na zimowy urlop i ferie: wodospady, zamek, punkty widokowe i inne piękne miejsca Patrycja Seklecka

Ferie już się zaczęły, sezon na zimowe urlopy trwa. Sprawdźcie, co warto zobaczyć i gdzie wybrać się na wycieczkę w Karkonoszach. Natura jest tu wyjątkowo piękna, turystów mniej niż w Tatrach, a na poszukiwaczy przygód czekają m.in. zamki oraz wodospady. Zdjęcie na licencji CC BY-ND 2.0 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, CC BY-ND 2.0, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (14 zdjęć)

Karkonosze zazwyczaj kojarzą się nam z ich najwyższym szczytem - Śnieżką. Co prawda można podziwiać z niej piękne widoki, jednak to pasmo górskie ma o wiele więcej do zaoferowania. Do zapoznania się z propozycjami ujętymi w naszym zestawieniu „Karkonosze – co warto zobaczyć? Najlepsze atrakcje” zapraszamy każdego fana Karkonoszy. Zobaczcie 10 najładniejszych miejsc w Karkonoszach – wśród nich zamek, wodospady i punkty widokowe. W sam raz na wycieczkę w czasie ferii, relaksujący wypoczynek w ramach zimowego urlopu lub romantyczną wycieczkę na walentynki 2023.