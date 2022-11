Kardiolodzy z Wrocławia. Tych lekarzy najczęściej polecają sami pacjenci [NAZWISKA, ADRESY] Monika Fajge

Przyjmuje: * Centrum Medyczne ArsMedis, ul. Wyszyńskiego 110 Średnia ocena: 5 gwiazdek (530 opinii) Źródło: znanylekarz.pl

Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa czy różnego rodzaju zaburzenia rytmu serca – to tylko kilka chorób układu krążenia, z którymi boryka się coraz więcej osób. Nic dziwnego, że do kardiologów ustawiają się kolejki. Na podstawie opinii wystawionych przez pacjentów na stronie znanylekarz.pl, przygotowaliśmy dla Was ranking polecanych specjalistów z Wrocławia.