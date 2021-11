Karambol na AOW. Zderzyły się cztery samochody. Korek sięga autostrady A4! [ZDJĘCIA] Nadia Szagdaj

Na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w piątek (19 listopada) po godzinie 14 doszło do wypadku, w którym brały udział aż cztery pojazdy. Ruch odbywa się jednym pasem, przez co korek sięga aż do wjazdu na obwodnicę z autostrady A4. O szczegółach przeczytacie poniżej.