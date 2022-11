Kapitan zostaje na pokładzie. Maciej Janowski przedłużył umowę ze Spartą

Sparta w oryginalny sposób zakomunikowała o przedłużeniu umowy Janowskiego. Na blisko dwuminutowym filmie widzimy zakapturzoną postać, która przemierza Bibliotekę Uniwersytecką przy ul. Szajnochy. Dokąd zmierza? Podpisać na pergaminie kontrakt na sezon 2023. Materiał jest utrzymany w „magicznym” klimacie, co jest oczywistym nawiązaniem do pseudonimu żużlowca.

– Czy ktoś w ogóle wyobraża sobie naszą drużynę bez Macieja? Ja nie. To nasz wychowanek, prawdziwy lider drużyny, wielka sportowa osobowość i wieloletni kapitan. Z „Magiciem” przeszliśmy naprawdę dużo. Było mnóstwo spektakularnych sukcesów, przytrafiały się też cięższe sportowe chwile. Ważne, że mamy ten sam cel i do niego będziemy wspólnie dążyć. Chcemy, by Betard Sparta Wrocław po nieco słabszym sezonie wróciła na szczyt – mówi Andrzej Rusko, prezes Wrocławskiego Towarzystwa Sportowego.