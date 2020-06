Kąpieliska we Wrocławiu i okolicy. Które kąpieliska są czynne 28.06.2020?

Warto wiedzieć, czy kąpieliska w okolicy są już czynne. Sprawdź, gdzie w Twoim mieście możesz korzystać z kąpieliska. istockphoto.com/Bill Chizek

Otwarte kąpieliska we Wrocławiu 28.06.2020. Szukasz miejsca we Wrocławiu, gdzie można popływać? Sezon na otwarte kąpieliska w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, kiedy będzie otwarte Twoje ulubione kąpielisko we Wrocławiu? Sprawdź naszą listę czynnych kąpielisk. Dowiedz się, jaka jest ocena wody na kąpieliskach we Wrocławiu. Wskazujemy ważne informacje, które dotyczą kąpielisk we Wrocławiu. Kąpieliska to bardzo fajne miejsca, aby popływać i zabrać swoich bliskich nad wodę. Sprawdź na naszej liście, które kąpieliska są otwarte we Wrocławiu.