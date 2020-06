Kąpieliska we Wrocławiu i okolicy. Które kąpieliska są czynne 19.06.2020?

Kąpielisko to doskonałe miejsce na świeżym powietrzu, aby popływać i spędzić miło czas z rodziną. istockphoto.com/Alexander Shapovalov

Kąpieliska czynne we Wrocławiu 19.06.2020. Pochodzisz z Wrocławia i szukasz miejsca, gdzie można popływać? W Polsce sezon na otwarte kąpieliska trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko we Wrocławiu jest już otwarte? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych kąpielisk. Sprawdź, jaka jest ocena wody na kąpieliskach we Wrocławiu. Ważne informacje, które dotyczą kąpielisk we Wrocławiu znajdziesz w artykule. Kąpielisko to świetne miejsce do spędzenia czasu z bliskimi nad wodą. Zobacz listę czynnych kąpielisk we Wrocławiu i okolicy.