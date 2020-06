Kąpieliska we Wrocławiu i okolicy. Które kąpieliska są czynne 14.06.2020?

Czy Twoje ulubione kąpielisko jest już otwarte? Sprawdź, czy możesz już w nim pływać. istockphoto.com/mariusz_prusaczyk

Które kąpieliska są otwarte we Wrocławiu 14.06.2020? Szukasz miejsca we Wrocławiu, gdzie można popływać? W Polsce kąpieliska są otwarte od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy sezon kąpielowy na Twoim ulubionym kąpielisku we Wrocławiu już się rozpoczął? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście. Jakich warunków można się spodziewać na kąpieliskach we Wrocławiu? Wskazujemy ważne informacje, które dotyczą kąpielisk we Wrocławiu. Kąpielisko to świetny pomysł na schłodzenie się w upalny dzień. Przedstawiamy listę czynnych kąpielisk we Wrocławiu i okolicy.