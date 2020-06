Kąpieliska we Wrocławiu 11.06.2020. Które kąpieliska są czynne we Wrocławiu

Czy Twoje ulubione kąpielisko jest już czynne? Sprawdź, jaka jest w nim temperatura. istockphoto.com/ValeryBoyarsky

Jakie kąpieliska są otwarte we Wrocławiu 11.06.2020? Szukasz miejsca we Wrocławiu, gdzie można popływać? Kąpieliska w Polsce są otwarte od 1 czerwca do 30 września. Czy rozpoczął się już sezon na Twoim ulubionym kąpielisku we Wrocławiu?Sprawdź, czy znajdziesz je na naszej liście. Zobacz, jakie warunki panują na kąpieliskach we Wrocławiu. Wskazujemy ważne informacje, które dotyczą kąpielisk we Wrocławiu. Kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie czasu wolnego nad wodą. Zobacz listę kąpielisk otwartych we Wrocławiu.