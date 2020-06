Kąpieliska otwarte we Wrocławiu i okolicy 12.06.2020. Zobacz, gdzie można korzystać z kąpielisk

Kąpielisko to doskonałe miejsce, żeby popływać i poopalać się. istockphoto.com/Ru_Foto

Jakie kąpieliska są otwarte we Wrocławiu 12.06.2020? Szukasz miejsca, we Wrocławiu, gdzie można spędzić czas na świeżym powietrzu? Sezon na otwarte kąpieliska w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz mieć pewność, że Twoje ulubione kąpielisko we Wrocławiu jest już otwarte? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście czynnych kąpielisk. Sprawdź, jakie warunki panują na kąpieliskach we Wrocławiu. W artykule podajemy ważne informacje o kąpieliskach we Wrocławiu. Kąpielisko to świetne miejsce do spędzenia czasu z bliskimi nad wodą. Sprawdź na naszej liście, które kąpieliska są otwarte we Wrocławiu.