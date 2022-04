Kampus Odrzański należy od dziś w całości do instytutu Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii. To nowa przestrzeń dla start-upów Nadia Szagdaj

4 kwietnia PORT we Wrocławiu "wzbogacił się" o kolejne 9 budynków Kampusu Pracze. Oznacza to, że będzie dysponować przestrzenią, którą wykorzystają m.in. startujące na polu technologicznym firmy. - Dzisiaj PORT dostaje kilka hektarów powierzchni i nowe budynki, o łącznej wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Naszym celem jest dopisać do tej wartości jeszcze jedno zero - zadeklarował dyrektor Łukasiewicz - PORT, dr Andrzej Dybczyński.