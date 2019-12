Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij

Tragedia na Dolnym Śląsku. Nie żyje siedemnastoletnia Kamila. Co się stało? Jak umarła?

Dziewczynę znaleziono martwą kilkaset metrów od domu. Wszystko wskazuje na to, że padła ofiarą wypadku. Policja podejrzewa, że mogła spaść z wysokości do strumyka.



- Nastolatka wyszła z domu w niedzielę około godz. 14. Miała udać się do internatu w Lubomierzu. A w poniedziałek miała normalnie pójść do szkoły. Kamila na lekcjach się nie pojawiła. Zaniepokojeni rodzice zgłosili informację o zaginięciu w poniedziałek po południu - mówi Mateusz Królak z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.



30 minut później ciało dziewczyny znaleziono przy pobliskim strumyku.



- Wstępne oględziny wykluczają udział osób trzecich. Nie można też raczej mówić o samobójstwie - mówi Królak. - Najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek. Przy tym strumyku jest stromo, dziewczyna mogła do niego wpaść. To jednak wszystko przypuszczenia. Nie chciałbym mówić o szczegółach, dopóki nie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok. To sekcja wyjaśni okoliczności tego zdarzenia - dodaje policjant.



Przy dziewczynie znaleziono plecak.





Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.