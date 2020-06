Kamieniołom w Mikołajowicach, choć opuszczony, to potrafi zachwycić [ZDJĘCIA]

Kamieniołom w Mikołajowicach znajduje się 10 minut jazdy samochodem od Legnicy. To gmina Legnickie Pole. Obiekt mieści się w południowym krańcu wsi, ukryty w lesie. Wydobywano w tym miejscu cenny dla różnych gałęzi przemysłu surowiec skalny – bazalt. Dziś miejsce przypomina bardziej dzikie wysypisko. Szkoda, bo charakterystyczne skały robią wielkie wrażenie. Wysokość ścian jest różna, przy czym w górnym poziomie dochodzi nawet do 30 metrów. Wiek odsłoniętych słupów bazaltowych szacuje się na ok. 31 milionów lat.

