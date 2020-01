"Kaczyński to tchórz, kłamca, nieudacznik". Kto tak protestował we Wrocławiu?

- Protestujemy przeciwko temu, co uważamy za element gry wyborczej obecnego obozu władzy. Najwyraźniej chcą pozyskać jak najwięcej głosów rolników i zupełnie niepotrzebnie chcą ich też skłócić z mieszkańcami miast. Rządzący udają, że prowadzą skuteczną walkę z ASF-em poprzez zwiększanie uprawnień myśliwych - dodaje Turowski.

- Pisaliśmy do premiera, co trzeba zrobić, żeby zwalczanie ASF było skuteczne. List został podpisany przez 1100 pracowników naukowych. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. To, co zawiera ustawa, to dokładnie coś przeciwnego niż to, co proponowaliśmy. Dziki chorują na ASF, ale nie przenoszą wirusa do chlewu. Należałoby położyć nacisk na przestrzeganie higieny, na bioasekurację. Inna rzecz, którą powinno się robić, to zbieranie padłych dzików leśnych. Tego się nie robi, a wirus się rozprzestrzenia. Prostą metodą do roznoszenia wirusa są również polowania wielkoobszarowe - mówi prof. Tomasz Wesołowski, zoolog z Pracowni Biologii Lasu na Uniwersytecie Wrocławskim.