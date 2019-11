Już w tę sobotę, 30 listopada, w centrach handlowych pojawią się Zielone Mikołaje, które działają na rzecz najbardziej potrzebujących

Kwesta jest prowadzona od 24 lat, dlatego wielu mieszkańców Wrocławia rozpoznaje naszych Wolontariuszy podczas mikołajkowych zakupów. Dla osób doświadczających bezdomności, na rzecz których zbierane są środki, jest to bardzo ważne działanie podejmowane w tym okresie. Przez cały rok pozyskujemy pieniądze na zaspokojenie najpotrzebniejszych potrzeb, a przy okazji Świąt Bożego Narodzenia zależy nam na przygotowaniu drobnych upominków dla naszych podopiecznych. W paczce nie będzie gier komputerowych ani najnowszego robota kuchennego, a jedynie skromne drobiazgi takie jak chociażby nowa bielizna, która ma niesamowitą wartość dla człowieka, który nie ma funduszy, aby samodzielnie ją sobie zakupić.

Pomoc dla bezdomnych

Wielokrotnie wrocławianie udowodnili, że zależy im na wspieraniu inicjatyw, do których mają zaufanie i które są bliskie ich sercom. Trudno jest przełamać się i wesprzeć osoby wyraźnie zaniedbane żebrzące na ulicy. Do takich ludzi wychodzą streetworkerzy, którzy proponują im wsparcie w placówkach dla osób bezdomnych. To jest najtrudniejszy etap wychodzenia z bezdomności, co nie oznacza, że potem jest całkiem łatwo. Jednak bardzo wiele osób podejmuje wysiłek, aby móc powrócić do funkcjonowania w społeczeństwie. W ciągu prawie 40 lat działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta były wypracowywane coraz lepsze modele pomocy, aby jak najlepiej zrozumieć problemy osób szukających ratunku i prawidłowo tyczyć z nimi ich nową ścieżkę życia.