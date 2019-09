Już są nowe Trendy! Zobaczcie, o czym przeczytacie we wrześniowym wydaniu

W najnowszych Trendach każdy znajdzie coś dla siebie. To magazyn, który nie tylko omawia aktualne trendy i informuje czytelników o ciekawych wydarzeniach w mieście, ale porusza także ważne tematy społeczne. Jednym z nich jest problem rosnących w siłę ruchów antynaukowych, zyskujących coraz większą popularność wśród ludzi na całym świecie. Jak przekonania innych mogą wpłynąć a nasze życie i co na to naukowcy? O tym przeczytacie m.in. we wrześniowym wydaniu.

Jak to się dzieje, że w czasach, gdy wiedza jest powszechnie dostępna i poparta badaniami prowadzonymi przez renomowane ośrodki na całym świecie, nadal istnieją i, co gorsze, zyskują popularność teorie, które podważają dotychczasowe ustalenia? Odpowiedź na to pytanie próbuje znaleźć Katarzyna Stańko w artykule o ruchach antynaukowych. O przybierającym na sile problemie i możliwościach jego rozwiązania rozmawia z naukowcami zajmującymi się tym tematem. Ciekawy jest również artykuł Doroty Krupińskiej o Shinrin Yoku, czyli leśnej kąpieli. Wszyscy wiedzą, że przebywanie na łonie natury regeneruje organizm, ale czy wiedzieliście, że w Japonii leśna kąpiel stała się narodowym programem zdrowotnym? I dzieje się tak nie tylko w tym kraju! Szkoccy lekarze przepisują pacjentom recepty na spacer po lesie, a Norwegowie wierzą w uzdrawiającą moc drzew. Czy mają rację? Zobaczcie sami! Chociaż ciekawych artykułów jest w nowych Trendach dużo więcej, to warto wspomnieć jeszcze o jednym tekście, w którym autorka opowiada o historii stanika. Jesteście ciekawi, jak to się stało, że zamiast gorsetu kobiety noszą obecnie tak różnorodną i fantazyjną bieliznę? Przeczytajcie artykuł Alicji Tomczyk! Zapraszamy do czytania. Miłej lektury!