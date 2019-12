(© materiały prasowe)

W tym roku Święta przychodzą szybciej… bo już 15 grudnia! Tego dnia bowiem swoje coroczne obchody zaplanowały kina w całej Polsce! Święto Kina to wspólna inicjatywa największych sieci kin: Cinema City, Helios, Multikino oraz Cinema 3D. Do akcji dołączyły także poszczególne kina studyjne w całej Polsce. Bilety na wszystkie seanse będzie można kupić za zaledwie 12 zł! To doskonała okazja, aby schronić się w kinowej sali przed świąteczną gorączką!

To już szósta edycja Święta Kina. Celem akcji jest zachęcenie potencjalnych widzów do kontaktu z kinematografią i postrzegania seansów filmowych jako wartościowej formy spędzania wolnego czasu. W zeszłorocznej akcji wzięło udział 558 tys. osób, co było prawdziwym sukcesem. Liczymy, że i w tym roku widzowie szturmem ruszą do kin. Cena biletu tego dnia to jedyne 12 zł (plus ewentualna dopłata za okulary w przypadku wyboru seansu w technologii 3D).



W poprzednim roku sale kinowe przeżyły prawdziwe oblężenie, liczymy że tak będzie i tym razem. W repertuarze kin nie zabranie pokazów mrożącego krew w żyłach horroru „Czarne święta” czy zabawnej komedii romantycznej „Jak poślubić milionera”. Ponadto widzowie wzruszą się oglądając „1800 gramów”, sprawdzą czy ich najbliżsi przyjaciele nie są przypadkiem „(Nie)znajomi” oraz zobaczą jak mroczną naturę ma „Joker”. Najmłodsi kinomani wraz ze „Śnieżną paczką” wybiorą się do „Krainy lodu 2”, gdzie będzie towarzyszył im „Młody renifer Alex”. Te i inne filmy będzie zobaczyć podczas tegorocznej akcji.



Rok 2019 był pełen sukcesów w kinie! Polskie tytuły zdobywały zagraniczne nagrody, a zagraniczne - uznanie polskich widzów. „Boże ciało” Jana Komasy zadebiutowało na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Projekcja zakończyła się owacją na stojąco. Ponadto ta znakomita produkcja jest polskim kandydatem do Oscara 2020.



Oglądanie filmów to nie tylko relaks i rozrywka, to także okazja do zajrzenia w głąb siebie. Seanse dostarczają mnóstwa emocji, a samo wyjście do kina jest doskonałą okazją do spędzenia czasu z rodziną lub z przyjaciółmi. Magia ekranu wciąga, bo gdzie indziej jak nie w kinie można na moment stać się kimś innym, przeżyć niezwykłe przygody i zobaczyć miejsca, o których się nawet nie śniło?



Patronat medialny nad akcją objęli: TVN i Filmweb. Święto Kina objęte jest także patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.



Więcej informacji oraz dokładną listę kin, biorących udział w Święcie Kina, można sprawdzić pod adresem: www.swietokina.com oraz na fanpage’u www.facebook.com/swietokina/.



Oto kina, które biorą udział w akcji





Cinema City Korona

ul. B.Krzywoustego 126C, 51-166 Wrocław



Cinema City Wroclavia

ul. Sucha 1, 50-086 Wrocław



Kino Helios ALEJA BIELANY

ul. Czekoladowa 9, 55-040 Wrocław



Kino Helios GALERIA MAGNOLIA PARK

ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław



Multikino Pasaż

Plac Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław

