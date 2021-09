Już jutro Dzień Chłopaka. Wyślij mema swojemu chłopakowi, koledze lub bratu!

Dzień Chłopaka - Data

W Polsce Dzień Chłopaka obchodzi się 30 września.

Dzień Chłopaka w poszczególnych krajach:

7 lutego – Malta

5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia

5 maja – Japonia

15 lipca – Brazylia

7 października – Norwegia

19 listopada – Indie, Meksyk

25 listopada – Kanada

Dzień Chłopaka to nie jedyne święto zarezerwowane dla panów. Co roku, 10 marca, obchodzą też Dzień Mężczyzny. Jednak jest on znacznie mniej popularny od jego wrześniowego odpowiednika.