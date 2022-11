Już jest! Pierwszy śnieg w Górach Sowich. Będzie przez cały weekend. A pogoda zapowiada się iście zimowa

Poranek zaskoczył wszystkich na Wielkiej Sowie i na licznych przełęczach. Pojawił się pierwszy śnieg w tym roku. Właściwie to w sezonie 2022/23. A w najbliższych dniach zimowa aura się umocni i zostanie z nami na dłużej. Obecnie na Wielkiej Sowie delikatnie prószy biały puch, a termometry pokazują minus dwa stopnie Celsjusza.

- To była bardzo miła niespodzianka. Poranek przywitał nas pięciocentymetrową warstwą śniegu. Wystarczyło to, aby pokryć cały teren białym puchem. Możemy teraz przybywać w pięknej atmosferze, a Góry Sowie teraz mają zupełnie inny klimat. Śnieg się utrzyma przez cały weekend, a jeszcze dopada. Wskazują na to prognozy, ale my czujemy to w kościach. - mówi Karol Golembka, właściciel Schroniska PTTK Zygmuntówka. - Na narty to jeszcze nie czas. Śnieg jest, ale za mało go – dodaje.