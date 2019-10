Już dzisiaj przez Wrocław przejdzie Marsz Równości [ZOBACZ TRASĘ]

- Jesteśmy wdzięczni i wdzięczne za poparcie marszu przez pana prezydenta Jacka Sutryka. Po 10 latach organizacji Wrocławskich Marszów Równości to ogromna zmiana we wrocławskim Ratuszu. Cieszymy się, że taki głos płynie ze strony miejskich władz. Wspólnie dzielimy nie tylko jedno miasto, ale wartości, których nadrzędną jest poszanowanie równości w różnorodności – dodaje Buśko.

Tegoroczny marsz odbędzie się pod hasłem - „Miłość przeciw nienawiści”.

Marsz budzi kontrowersje. Artur Adamski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu, napisał do prezydenta Jacka Sutryka by wycofał się z patronatu, a także wpłynął na organizatorów by zmienili datę wydarzenia. Najpierw argumentował to wyborami, które mają odbyć 13 października, a potem również pogrzebem Kornela Morawieckiego, który odbędzie się w sobotę w Warszawie.

Ponadto środowiska prawicowe oraz pro-life na sobotę zaplanowały szereg pikiet przy trasie przemarszu.