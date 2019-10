Już dziś w Centrum Historii Zajezdnia odbędzie się wernisaż wystawy poświęconej postaci Kazimierza Moczarskiego – autora „Rozmów z katem”

O wystawie

Autor „Rozmów z katem” to nie tylko pisarz znany dzięki szkolnej lekturze. Wystawa ukazuje historię życia człowieka uwikłanego w skomplikowaną historię Polski, żołnierza, ofiary systemu stalinowskiego, więźnia, dziennikarza, społecznika, a przede wszystkim kochającego męża i ojca. Poprzez niepublikowane zdjęcia i rodzinne pamiątki, listy prywatne oraz dokumenty przybliżona zostanie publiczności postać Moczarskiego oraz jego żony Zofii. Ich życiorys jest opowieścią nie tylko o dziejach XX-wiecznej Polski, ale także ludzi, którzy żyli w czasach naznaczonych totalitaryzmami.

Wystawa autorstwa Jacka Antczaka została stworzona przez Centrum Historii Zajezdnia we współpracy z Fundacją im. Kazimierza i Zofii Moczarskich oraz miastem Wrocław.

Wystawę można zwiedzać w okresie od 11 października 2019 r. do 29 marca 2020 r.

Zwiedzanie trwa ok. 60 min. Po wcześniejszej rezerwacji istnieje również możliwość zwiedzania wystawy z przewodnikiem (dla grup do 15 osób) i jest to usługa płatna.