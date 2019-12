Już 7 grudnia we wrocławskim Kolejkowie będzie można spotkać prawdziwego Mikołaja!

7 grudnia we wrocławskim Kolejkowie dzieci zwiedzające makietę będą miały niepowtarzalną okazję spotkać Mikołaja i wtajemniczyć się w świat energii elektrycznej. W godzinach od 11.00 do 17.00 Mikołaj wręczy prezenty, a przedstawiciele Tauronu pokażą, że nauka w formie zabawy jest fantastyczną sprawą . Dodatkowo zaproszą dzieci do bezpiecznych eksperymentów i doświadczeń.

Dzieci będą pod profesjonalną opieką animatorów, którzy zadbają o dobrą i bezpieczną zabawę. Dla najmłodszych Mikołajkowe spotkanie to także okazja do wzięcia udziału w kreatywnych warsztatach modelarskich.

Na wydarzenie nie obowiązują wcześniejsze zapisy. Wstęp na salę zabaw zawarty jest w cenie zwiedzania wystawy w dniu 7 grudnia