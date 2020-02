Już 3000 ciepłych posiłków zjedli bezdomni we wrocławskim Streetbusie

Koronawirus we Wrocławiu? 30 Polaków, którzy wrócili z Chin zbadano po raz trzeci. Są już wyniki

30 Polaków ewakuowanych na początku lutego z Wuhan, chińskiego epicentrum koronawirusa, do poniedziałku zostanie w szpitalu wojskowym przy ul. Weigla we Wrocławiu. Będą nadal obserwowani i odizolowani od reszty pacjentów, choć do szpitala dotarły właśnie wyniki trzecich badań prz...