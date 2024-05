Już 16 maja 2024 Międzynarodowe Targi Pracy „With EURES to Europe!” Elżbieta Węgrzyn

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Pracy „With EURES to Europe!”. Jest już gotowy program tej dolnośląskiej organizowanej we Wrocławiu imprezy, a także lista pracodawców i instytucji, które wezmą w niej udział. Oto szczegóły.