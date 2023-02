Jurty, namioty sferyczne, domki na drzewach. TOP 7 najbardziej klimatycznych miejsc na nocleg na Dolnym Śląsku [ZDJĘCIA]

Domy Słońca - całoroczne jurty mongolskie koło Kłodzka

Domy Słońca to całoroczne jurty, które znajdują się w Jaszkowej Dolnej, niespełna 3 km od Kłodzka. Dzięki nim można poczuć tu klimat Azji Środkowej. Cztery wykonane ręcznie jurty przywiezione zostały z Bajkału. Za dodatkową opłatą, goście mogą skorzystać także z balii oraz sauny. Tu spędzisz niezapomnianą noc, podczas której, przez okno umieszczone w kopule będziesz mógł oglądać gwieździste niebo.

Vegan House to niesamowite miejsce oferujące nocleg w namiotach sferycznych. Mają one kształt półkuli i panoramiczne okno, z którego roztaczają się zapierające dech widoki. Ośrodek znajduje się w Nagodzicach niedaleko Międzylesia i jest jedynym w Polsce, 100% wegańskim glampingiem (serwowane są tu jedynie posiłki wegańskie). Na terenie ośrodka znajdują się cztery namioty, a w każdym z nich - dwuosobowe łóżko i wysuwany materac, który pomieści kolejne dwie osoby. Do dyspozycji gości jest tu także sauna. Zwierzęta mile widziane.

