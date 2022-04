John Malkovich we Wrocławiu! Aktor przyjedzie do nas kręcić film i zagrać na scenie NFM

"A Winter’s Journey" to międzynarodowa produkcja w reżyserii Alex Helfrecht. Zrealizują ją twórcy "Twojego Vincenta" we współpracy z Sony Pictures Classics. Projekt będzie połączeniem filmu aktorskiego, efektów specjalnych i komputerowej animacji malarskiej. Komputerowa animacja malarska to cyfrowa technika wykorzystana przy produkcji "Twojego Vincenta", nominowanego do Oscara filmu (2017 r.) o życiu Vincenta van Gogha. Film ten realizowano m.in. w CeTa we Wrocławiu.

Dodatkowo, do budowy filmowego świata "A Winter’s Journey" użyta zostanie - po raz pierwszy w filmie pełnometrażowym i na taką skalę - technologia Dreams, znana z gier na PlayStation.