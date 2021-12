Joanna Brodnicka wykonuje makijaż i fryzurę... zmarłym. Oleśniczanka o kulisach pracy tanatokosmetologa ROZMOWA

Skąd pomysł na taką pracę?

J.B.: Kiedy byłam jeszcze praktykantką, przyszedł do salonu jeden klient i poprosił o makijaż dla zmarłej. Na początku byłam bardzo sceptycznie do tego nastawiona, ale stwierdziłam, że to będzie dobra okazja. I tak się zaczęło. W 2017 roku odbyłam specjalistyczny kurs. Od tamtej pory współpracuję z zakładem pogrzebowym w naszym mieście. Rodziny, które poszukują takich usług kontaktują się wtedy bezpośrednio ze mną.

Czy do rozpoczęcia pracy w domu pogrzebowym potrzebne jest odpowiednie wykształcenie?

Jaki jest Twój zakres obowiązków?

Jak wygląda typowy dzień pracy?

J.B.:Z zakładem pogrzebowym Kiedy przychodzę do zakładu pogrzebowego, ciało spoczywa najczęściej w trumnie albo leży na specjalnym stole sekcyjnym. Jeśli chodzi o fryzurę, to włosy modeluje i czesze się podobnie, zmienia się tylko perspektywa i ułożenie ciała. Co do makijażu, to tutaj pojawiają się najpierw kwestie związane z dezynfekcją. Produkty do wykonania makijażu niewiele różnią się od tych, które używamy na co dzień. Ale oczywiście zdarzają się wyjątki.