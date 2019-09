JIMEK z orkiestrą na koncercie we Wrocławiu. Już można kupować bilety!

Jimek czyli Radzimir Dębski to kompozytor, dyrygent i producent muzyczny.

Swoją pierwszą ścieżkę dźwiękową (do serialu „Ranczo”) skomponował wraz z ojcem. W 2012 roku wygrał konkurs na remix utworu „End of time” z repertuaru Beyonce. Piosenka ukazała się tego samego roku na minialbumie piosenkarki, zatytułowanym „4: The Remix”.

JIMEK jest autorem ścieżek dźwiękowych do wielu polskich seriali i filmów takich jak „Miasto 44”, „Sztuka kochania", "Historia Michaliny Wisłockiej” czy „Atak paniki”.

W 2015 roku JIMEK rozpoczął współpracę z polskim raperem Miuoshem. Stworzyli projekt, łączący hip-hop z muzyką symfoniczną. Po raz pierwszy zaprezentowali go w nowej siedzibie NOSPR w Katowicach. Koncert został zarejestrowany i wydany na płycie „2015”.

Bilety na jego koncerty wyprzedają się jak świeże bułeczki, więc jeśli chcecie zobaczyć artystę wraz z polskimi gwiazdami i orkiestrą symfoniczną na żywo we Wrocławiu, musicie się pospieszyć.