Jezioro Bystrzyckie - rewelacyjne miejsce na weekend na Dolnym Śląsku. Plaża, historia i tajemnicze miejsca

Piękna pogoda tego lata zachęca do wypraw nad wodę. Szukamy ochłody. Kuszą plaże, kąpiele, sporty wodne . Wybierając się nad Jezioro Bystrzyckie, będziemy mieli to wszystko, ale możemy też przy okazji zobaczyć wyjątkowo piękne miejsce, poznać niezwykłą historię okolicy, także aktywnie wypocząć, zrelaksować się. Nad jezioro można wpaść na jeden dzień, ale też pobyć tam dłużej, bo jest gdzie przenocować i zjeść.

Historia powstania Jeziora Bystrzyckiego

Jezioro Bystrzyckie (nazywane też Jeziorem Lubachowskim) to sztuczny zbiornik, który ma trochę ponad sto lat. Powstało na początku XX wieku. Wówczas, po powodziach, które nawiedzały ten rejon Sudetów, podjęto decyzję o budowie zbiornika retencyjnego. Wybrano obszar wsi Schlesierthal, u podnóża góry Choina. W 1911 roku na rzece Bystrzyca Kamienna zaczęto zatem budować potężną tamę. Obiekt ma 44 metry wysokości i ponad 230 metrów długości. Grubość zbudowanej z bloków gnejsowych tamy u podstawy wynosi 29 metrów, a na szczycie 3,5 metra. Na jej koronie powstała wąska szosa (obecnie nie jest użytkowana), a u stóp zbudowano niewielką hydroelektrownię z trzema turbogeneratorami (moc hydroelektrowni wynosiła około 1,2 MW). W 1914 roku tamę oficjalnie oddano do użytku, a zabudowania wsi Schlesierthal oraz dawne sztolnie kopalni rud srebra zniknęły pod powierzchnią wody. Powstało Jezioro Bystrzyckie, które ma ponad 3 kilometry długości i średnio 300 metry szerokości (są miejsca, gdzie szerokość wynosi blisko 500 m).

Atrakcje Jeziora Bystrzyckiego

Zapora wodna z początku XX wieku

Ogromna, kamienna tama stała się jedną z atrakcji turystycznych Jeziora Bystrzyckiego. Na spacery po jej szczycie wybierają się miejscowi, czyli mieszkańcy Zagórza Śląskiego, Michałkowej, Lubachowa, ale i przyjezdni z okolic Wałbrzycha i Świdnicy, a nawet znacznie bardziej odległych miejscowości. Tłumów tam jednak nie ma i spacerując, można spokojnie podziwiać wspaniałe widoki.

Dariusz Gdesz/Tama na Jeziorze Bystrzyckim jest jedną z tamtejszych atrakcji

Zamek Grodno

Nie sposób nie zachwycać się widokiem Zamku Grodno wzniesionego na szczycie góry Choina. Do częściowo zrujnowanej budowli, pochodzącej prawdopodobnie z XIII wieku (dokładna data powstania nie jest znana) można wdrapać się znad Jeziora Bystrzyckiego leśnymi ścieżkami (jest też oczywiście m.in. droga od strony Zagórza Śląskiego). Warto tam wejść, bo warownia jest niezwykle malownicza, ale też tajemnicza. Związanych jest z nią wiele legend i niezwykłych historii, które z pewnością miały miejsce. A na zamku znajduje się m.in. muzeum, ale jest też Karczma Rycerska i pokoje noclegowe.

Dariusz Gdesz/Zamek Grodno, piękna stara warownia na szczycie góry Choina

Kładka nad Jeziorem Bystrzyckim

Kolejną atrakcją Jeziora Bystrzyckiego jest łącząca jego brzegi, wisząca kładka. Oddana do użytku w 2019 roku zastąpiła starą, zniszczoną. Ta nowa jest najdłuższą w Polsce o konstrukcji wstęgowej.

Ustawiono na niej lunetę, zamontowano ławeczki z multimedialnym wyposażeniem. Można tam np. po naciśnięciu przycisku słuchać śpiewu ptaków. Kładka jest specjalnie podświetlona.

Dariusz Gdesz/Nową kładkę nad Jezriorem Bystrzyskim oddano do użytku w 2019 roku

Akwarium, czyli Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

W pobliżu jednego końca tego wiszącego pomostu znajduje się budynek Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego nazywany Akwarium. Nazwa bierze się od znajdującego się wewnątrz wielkiego akwarium słodkowodnego.

UG Walim/Akwarium czyli Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego

Kompleks hotelowy Maria Antonina

Po drugiej stronie kładki znajduje się natomiast piękny kompleks hotelowy Maria Antonina. Można tam zjeść, zorganizować imprezę okolicznościową, przenocować i znakomicie wypocząć korzystając m.in. z: kręgielni, plaży, odwiedzając małpi gaj (niewielki park linowy dla dzieci), korzystając ze sprzętu wodnego, wybierając się na rejs stateczkiem po jeziorze, albo na rower czy do SPA.

Dariusz Gdesz/Kompleks hotelowy Maria Antonina

Gminna plaża

Niewielka, kameralna, strzeżona plaża, przygotowana przez gminę Walim, znajduje się też po drugiej stronie jeziora (obydwie plaże są bezpłatne).

UG Walim/Plaża gminna cieszy się sporym powodzeniem

Kultowy ośrodek Fregata

Z tej gminnej plaży niedaleko jest do kultowego ośrodka Fregata. Został on wybudowany w latach 20-tych XX wieku jako schronisko „Schlesiertalbaude” (Śląska Dolina). To niezwykłe miejsce ze wspaniałym klimatem. Można tam zjeść i przenocować.

Paweł Gołębiowski/Ośrodek Fregata został wybudowany w latach 20-tych XX wieku

Nad Jeziorem Bystrzyckim można też np. wędrować po okolicznych lasach, łowić ryby, wejść na przygotowany dla turystów punkt widokowy. Niedaleko stąd do obiektów tajemniczego, podziemnego kompleksu Riese drążonego w czasie II wojny światowej, a nawet do Wałbrzycha czy Świdnicy.