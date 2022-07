Jeziora i baseny w Czechach tuż przy granicy z Polską. Polecamy te świetne miejsca! Damian Bednarz

Ufff jak gorąco! Żar lejący się z nieba zachęca do spędzenia wolnego czasu nad wodą. Zapewne każdy lubiący taką aktywność, zna wszystkie ciekawe miejsca w swojej okolicy. A gdyby tak odwiedzić Czechy w poszukiwaniu ochłody? Nasi południowi sąsiedzi oferują mnóstwo fajnych zalewów, jezior i basenów. Wybraliśmy dla Was te, które znajdują się najbliżej granicy z Polską na terenie całego województwa dolnośląskiego. Zobaczcie je koniecznie! Aby to zrobić, należy kliknąć pierwsze zdjęcie i poruszać się za pomocą strzałek.