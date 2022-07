Jeszcze więcej roślin w Ogrodzie Botanicznym. Kończy się budowa nowoczesnych szklarni [ZDJĘCIA]

Od przyszłego roku do zwiedzania dostępne będą dwie szklarnie z sukulentami. Natomiast nowo wyremontowana mała szklarnia zostanie oddana do użytku dla pracowników i służyć ma do rozmnażania wegetatywnego, wysiewów i innych działań niezbędnych do prawidłowego prowadzenia upraw.

Przy budowie szklarni wzięto pod uwagę aspekt ekologiczny. Poprzednie emitowały bardzo dużo dwutlenku węgla do atmosfery. Po zakończeniu prac efekt zostanie zmniejszony o 76%, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii oraz zamontowaniu odpowiedniego rodzaju ogrzewania i wysokiej jakości poszycia dachowego. Prace prowadzone były pod nadzorem konserwatora zabytków. Bryły zostały zaprojektowane tak, aby zwiedzający mogli łatwiej i lepiej obserwować sukulenty.