Jest praca w komisji wyborczej. W jeden dzień można zarobić do 500 zł [JAK SIĘ ZGŁOSIĆ]

Już niedługo ruszy rekrutacja do pracy w obwodowych komisjach przy zbliżających się wyborach prezydenckich. Aby obsłużyć majowe wybory, w samym Wrocławiu potrzebnych będzie około 4 tys. osób.

Państwowa Komisja Wyborcza i urzędnicy wyborczy szykują się do powołania nowych komisji wyborczych, których zadaniem będzie obsługa wyborów prezydenckich 10 maja 2020 r. - Tym razem chętni mogą zgłaszać się do 10 kwietnia, a powołanie obwodowych komisji wyborczych nastąpi 19 kwietnia - poinformował nas Tomasz Grzelewski, rzecznik prasowy PKW. W zgłaszaniu członków pierwszeństwo mają poszczególne komitety wyborcze. Osoby z nimi nie związane, ani nie rekomendowane, mają szanse się załapać do komisji w których tych desygnowanych kandydatów zabraknie. „Niezależni”członkowie komisji zostaną dobrani losowo przez urzędników wyborczych. Informację o możliwości dokonania zgłoszenia kandydata do losowania, oraz o terminie tego zgłoszenia, miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania, urząd gminy powinien przekazać komisarzowi wyborczemu oraz podać do publicznej wiadomości co najmniej na dwa dni przed upływem terminu zgłoszenia kandydatów do losowania, umieszczając zawiadomienie w swojej siedzibie, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy i na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Gdzie będzie można się zgłaszać?

We Wrocławiu urzędnicy wyborczy dyżurują przy pl. Nowy Targ w godzinach 8-15.45. Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej można też zgłosić bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego. Wykaz wszystkich pełnomocników będzie można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. W tej chwili trwa jeszcze rejestracja komitetów wyborczych poszczególnych kandydatów. Komisje muszą liczyć - zależnie od liczby mieszkańców na swoim terenie - od 7 do 13 członków. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich obwodowych komisji podlegającym czterem Okręgowym Komisjom Wyborczym na Dolnym Śląsku, do obsługi wyborów tylko we Wrocławiu, trzeba skompletować sztab liczący około 4 tysięcy osób. Stawki wahają się od 350 do 500 złotych

Wybory prezydenckie tym razem będą kosztować blisko 320 mln złotych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed pięcioma laty. Tak duży wzrost kosztów (uwzględniono też drugą turę) związanych jest z dwukrotnym podniesieniem stawek dla osób obsługujących wybory. Za udział w pracach komisji obwodowej, członek komisji otrzymuje zryczałtowaną dietę, zależną od pełnionej funkcji. Członek komisji może liczyć na 350 zł, zastępca przewodniczącego na 400, zaś przewodniczący komisji na 500 zł. Do głównych obowiązków zatrudnionych w komisji należą: dbanie o przestrzeganie prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, liczenie głosów i ustalenie wyników głosowania w obwodzie, a następnie przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Kto może załapać się do obwodowej komisji wyborczej?

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że kandydatem do pracy w komisji może być osoba, która jest ujęta w stałym rejestrze wyborców w województwie, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz posiada prawo do głosowania. Ten ostatni warunek spełnia obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat. Osoba ta, nie może być pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie może być też pozbawiona praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu. Nie może być to ponadto osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. To nie wszystko, w wytycznych PKW zwraca się uwagę, że można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. Wskazano też, że członkiem komisji nie może być kandydat w wyborach, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub obserwator społeczny. Jak podkreślono, członkiem komisji nie może być również osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, ojcem, matką, dziadkiem, babcią (tzw. wstępnym), synem, córką, wnukiem, wnuczką (tzw. zstępnym), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo osobą pozostającą z kandydatem w stosunku przysposobienia. Składy powołanych komisji powinny zostać wywieszone w urzędzie gminy oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej każdego urzędu.

