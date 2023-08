Jest lista darmowych leków dla dzieci i seniorów 65 plus! Od 1 września są dostępne dla wszystkich uprawnionych. Zobacz, jakie są warunki

Co zawiera wykaz nieodpłatnych leków „18-”?

Co na liście darmowych leków „65+”?

Jakie warunki trzeba spełnić, by dostać bezpłatne leki?

Darmowe leki dla dzieci i seniorów – lista wchodzi w życie 1 września

Lista bezpłatnych leków dla dzieci do 18 lat i seniorów powyżej 65 lat została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia w środę 30 sierpnia po tym, jak we wtorek zyskała podpis prezydenta. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych to długo wyczekiwane zmiany dla pacjentów.

W wykazie dla dzieci znalazło się ponad 2,8 tys. leków, natomiast na liście dla seniorów widnieje przeszło 3,8 tys. produktów leczniczych. Liczby te dotyczą indywidualnych kodów GTIN każdego wyrobu będącego przedmiotem handlu (ang. Global Trade Item Number – Globalny Numer Jednostki Handlowej). Jak zaznacza Ministerstwo Zdrowia, listy powstały we współpracy z konsultantami krajowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.