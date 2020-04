Jest jeszcze jeden bohater! Akcja Wyższej Szkoły Humanitas odniosła ogromny sukces

- To Wy jesteście na pierwszej linii walki z pandemią razem z lekarzami, pielęgniarkami, laborantami, ratownikami, salowymi. To Wy wykonujecie zdjęcia klatki piersiowej, tomografię komputerową i jesteście w bezpośrednim kontakcie z chorymi na COVID-19. - czytamy na Facebooku Wyższej Szkoły Humanitas. To właśnie tam szkoła zamieściła grafikę elektroradiologa z podpisem: Jest jeszcze jeden bohater #elektroradiolog.

- Nasza uczelnia od wielu lat z powodzeniem kształci elektroradiologów z całego kraju, dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną i często niedocenioną pracę wykonują, zwłaszcza dziś, kiedy stoją na pierwszej linii walki z epidemią. Postanowiliśmy więc w Światowy Dzień Zdrowia, wysłać w świat wiadomość: „Dziękujemy Wam i pamiętamy o Was” posiłkując się symboliczną grafiką, w której wskazujemy jeszcze jednego bohatera: elektroradiologa – mówi prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk.