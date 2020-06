Jedzieszmysl - poruszający apel po dramatycznym wypadku w Legnicy

Film ma nam uświadomić jak ważne jest myślenie za kierownicą. To poruszające wyznanie siostry, która straciła najbliższą jej osobę i która chciałaby, żeby taka tragedia nie spotkała już nikogo. Żeby było to możliwe - musimy myśleć prowadząc auto . Musimy być świadomi, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie, naszych pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

- Gdyby chłopak prowadzący tamten samochód pomyślał, to mogłabym dzisiaj przytulić swoją siostrę - mówi wzruszona.

Przypomnijmy

Do tragicznego wypadku doszło na ul. Jaworzyńskiej w Legnicy, w okolicy LSSE i A4. 10 i 11-latkę do Legnicy odwoził 19-letni Szczepan W. Do wypadku doszło o godz. 19.16, kiedy oskarżony znajdował się już w Legnicy. Był to obszar niezabudowany. Na dworze było ciemno, a jazda odbywała się przy włączonym sztucznym oświetleniu. Jezdnia była mokra. Na odcinku drogi, na którym obowiązywało ograniczenie administracyjne prędkości do 70 km/h, Szczepan W. jechał z prędkością w przedziale od 95 km/h do 115 km/h.